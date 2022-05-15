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Экономика
Минфин: на Украине нереально заправить автомобиль
15 мая, 2022 14:48
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Pixabay
Замглавы минфина Украины Александр Кава прокомментировал ситуацию с бензином в стране.
По его словам, Евросоюз не может обеспечить Украину достаточным объемом топлива, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно. Топливный голод ощущают на себе подавляющее большинство украинцев. В очереди за бензином нужно стоять часами. Сейчас Киев работает над увеличением поставок топлива из Европы, в обратном направлении отправляя железную руду и зерно.
В Киеве проводят по 9 часов в очереди на заправки. Машин выстраиваются в километровые очереди, которые приходится занимать с раннего утра, пишет «РИА Новости».
Сообщается, что на западной Украине литр 95 бензина стоит 90 гривен (200 рублей).
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