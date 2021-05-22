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Экономика
Михаил Мишустин заговорил о «новой нефти» в современную эпоху
22 мая, 2021 16:13
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Russian Government/via Globallookpress.com
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в ходе своего дистанционного выступления на форуме, затронул тему наиболее ценного ресурса.
По его словам, информация является «новой нефтью» нынешнего века. От ее качества напрямую зависит эффективность принимаемых решений. Именно работа с информацией станет залогом успеха нового поколения, убежден Мишустин.
«Верьте в себя и свои возможности, мечтайте, придумывайте и воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи. Дороги перед вами открыты» - приводит ТАСС обращение главы правительства к участникам форума «Новое знание».
Главной опорой в современном, полном ненадежных источников мире, премьер видит фундаментальные знания, служащие ключом к прорыву.
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