Михаил Мишустин заговорил о «новой нефти» в современную эпоху

Экономика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в ходе своего дистанционного выступления на форуме, затронул тему наиболее ценного ресурса.

По его словам, информация является «новой нефтью» нынешнего века. От ее качества напрямую зависит эффективность принимаемых решений. Именно работа с информацией станет залогом успеха нового поколения, убежден Мишустин.

«Верьте в себя и свои возможности, мечтайте, придумывайте и воплощайте в жизнь свои самые смелые идеи. Дороги перед вами открыты» - приводит ТАСС обращение главы правительства к участникам форума «Новое знание».

Главной опорой в современном, полном ненадежных источников мире, премьер видит фундаментальные знания, служащие ключом к прорыву.