Новости – Экономика
Экономика
Михаил Мишустин готовит кое-что интересное под Новгородом
11 июля, 2021 11:25
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил инициативу по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) под Новгородом.
Постановление уже подписано и вскоре в регионе появится ОЭЗ, площадь которой будет превышать 180 гектаров.
На указанном участке будут располагаться производства медицинского, электронного и перерабатывающего характера.
В экономику Новгородской области, по расчетам властей, данная мера может принести порядка 8 млрд рублей. На территории будущей ОЭЗ уже имеется транспортная инфраструктура, передает «Интерфакс».
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