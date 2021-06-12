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Экономика
«Мертвые души» на российских дорогах позволили сэкономить находчивым россиянам
12 июня, 2021 10:36
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В ГИБДД по Кировской области сообщили об обнаруженной лазейке, позволяющей автолюбителям из РФ избегать штрафов за нарушения на дорогах.
Так, в нынешнем году, ведомство сняло с учета 1620 автомобилей, принадлежавших умершим владельцам. При этом, их родственники продолжали эксплуатацию транспортных средств, уклоняясь от уплаты штрафов и налогов.
Госавтоинспекция объявила о ликвидации лазейки. Как передает Lenta.ru, теперь машину необходимо переоформить на себя. Штрафы для тех, кто продолжит эксплуатацию незарегистрированого должным путем автомобиля будут достигать 800 рублей.
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