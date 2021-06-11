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Экономика
Меняем тактику: глава Минздрава допустил изменение схемы лечения индийского штамма
11 июня, 2021 15:58
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил изменение схемы лечения инфицированных индийским штаммом COVID-19.
По словам чиновника, одним из факторов является высокая скорость распространения данной мутации.
При этом, как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, ученые заранее предупреждали индийские власти о высокой степени опасности нового штамма, однако призывы были проигнорированы.
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