«Мегалайн» и комитет по инвестициям Петербурга достигли соглашения по реализации двух проектов
ПМЭФ-2021 принес городу на Неве важные инфраструктурные проекты. Комитет по инвестициям Петербурга и компания «Мегалайн» подписали соглашение о сотрудничестве по их реализации. Первым проектом станет реновация территории бывшей строительной площадки комплекса защитных сооружений «Горская». Вторым – возведение в городе транспортно-пересадочных узлов.
Факт подписания соглашения закрепляет намерения сторон воплотить вышеуказанные проекты. Реновация территорий у железнодорожной станции Горская подразумевает строительство на месте одноименной промзоны большой туристическо-деловой площадки. Там будут построены Музей дамбы с обзорной башней, Морской кластер, Парк инноваций. Помимо этого, инвестор благоустроит портовую набережную, возведет коммерческую инфраструктуру и прочие многофункциональные объекты.
Чтобы ускорить реализацию проекта, бывшей промзоне следует присвоить статус «Территории опережающего социально-экономического развития». Это позволит резидентам получить налоговые льготы и льготы по оплате страховых взносов. Проект разрабатывался силами архитектурного бюро MLA+, специалисты которого взяли за основу «целостный подход к развитию района» с сохранением зеленых зон.
Также «Мегалайн» займется строительством транспортно-пересадочных узлов в Петербурге - в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» будет возведен 61 ТПУ. Инвестор ссылается на столичный опыт, где подобные объекты уже доказали свою эффективность. Первой локацией для возведения ТПУ выбрана станция метро «Старая деревня».
Транспортно-пересадочные узлы способны объединить в одном месте транспортную, деловую, гостиничную и общественную инфраструктуру. Благодаря этому значительно повысится комфорт пассажиров при смене вида транспорта. Согласно последним данным, общий объем инвестиций в оба проекта составит 236 миллиардов рублей.