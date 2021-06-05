Максим Орешкин: Этот год станет годом полного восстановления экономики
Российская экономика полностью восстановится после пандемии коронавируса в конце этого года, дал оптимистичный прогноз помощник президента России Максим Орешкин.
«Можно сказать, что 2021 год - это год полного восстановления экономики от кризисных явлений. К концу этого года это восстановление произойдет», - сказал он.
Кроме того, на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил о том, что в сфере здравоохранения в ближайшие 10-15 лет произойдет технологическая революция. Это, по словам политика, поможет развиваться экономике в будущем.
Владимир Путин ранее сообщал, что по итогам этого года ВВП в России по вырастет примерно на 4%. Такие результаты, по словам главы государства, возможны благодаря развитию промышленности, здравоохранения, сельского хозяйства и других отраслей экономики, пишет ТАСС.