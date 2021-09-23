«Магниту» и «Пятерочке» направили предупреждение и дали сменить ценники
Магазины «Магнит» и «Пятерочка» более чем на 10% завысили цены в нескольких городских округах Подмосковья, где торговые сети занимают доминирующее положение на рынке. Федеральная антимонопольная служба, выявившая нарушение, дала торговым точкам 10 дней, чтобы сменить ценники.
Установлено, что более высокие цены, в частности, введены на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину. Если компании не примут мер в связи с необоснованным завышением стоимости товаров, им грозит уголовное дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Об этом пишут «Известия».
В августе ФАС начала внеплановые проверки торговых сетей после жалоб на повышение цен. Проверки проходили в «Пятерочке», «Перекрестке», «Карусели» и других магазинах. Если ведомство установит антиконкуретный сговор, который приводит к росту цен, компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.