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Лукашенко запретил один из трех вариантов приобретения квартир. Как это повлияет на цены?

Лилия Караева
7 мая, 2021 11:27
2 мин
Лилия Караева
7 мая, 2021 11:27
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым запретил один из механизмов приобретения квартир - покупку жилищных облигаций. Стало известно, как запрет повлияет на цены.

Белорусы могли купить квартиры тремя способами: на стадии строительства можно вступить в «долевку» или приобрести жилищные облигации, в уже введенных в эксплуатацию домах квартиры покупают путем заключения договора купли-продажи. Последний вариант - самый надежный.

Указ Лукашенко создан, чтобы минимизировать риски появления долгостроев и защитить интересы граждан, инвестирующих в жилищное строительство. Требования указа не слишком категоричны - механизм облигаций продолжит существовать, но не в столь широком объеме.

По словам руководителя «Твоя столица Новостройцентр» Натальи Жаловой, предпосылок к значительному изменению цен после указа Лукашенко нет. Уже выпущенные облигации до вступления указа в силу можно использовать в дальнейшем, пишет Tut.by.

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