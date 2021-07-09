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Экономика
Кусочек счастья в суровом мире: в Китае заявили о спасении панд от вымирания
9 июля, 2021 16:21
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Большие панды больше не находятся на грани исчезновения. По данным властей КНР, их уже больше 1800 особей.
По данным экологов, вид перешел в категорию уязвимых. Большую роль в успехе сыграли программы, обеспечивающие охрану и поддержку животного вида.
При этом, выход животных из перечня вымирающих на международной арене признали еще в 2016 году, однако в КНР отказались расслабляться, передает «Интерфакс».
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