Купить машину с 1 июля станет чуть сложнее
С 1 июля крупные производители автомобилей повысили цены на продаваемые в России машины, а значит купить авто станет чуть сложнее. «АвтоВАЗ» увеличит цены на весь модельный ряд - в денежном выражении это составит 12-30 тыс. рублей.
Вырастет стоимость всех машин Skoda, кроме модели Superb. Повышение составит от 27 до 73 тыс. рублей для базовой комплектации.
Машины Volkswagen станут дороже на 2-3%, BMW - на 1,9%, а Toyota Camry - на 2,5%. Коммерческие автомобили Ford подорожают на 37-69 тыс. рублей.
Марки Kia и Haval пока не сообщили об изменениях в прайсах, но могут это сделать в ближайшие дни.
Представитель «АвтоВАЗа» сказал «Ведомостями», что подорожание связано с ростом цен на сырье, материалы и компоненты. Обращает на себя внимание, что доля металла в себестоимости автомобиля составляет 35-40%, 9-10% из которых приходится на автомобильный лист. При этом рост цен на стальные автолисты на 29 июня составил 38% по сравнению с 1 января 2021 года.
Ранее сообщалось, что машины BMW планируют оснастить российским ноу-хау.