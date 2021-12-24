Куда идут деньги Союзного государства? Раскрыты «приоритеты» России и Беларуси
Бюджет Союзного государства в 2021 году составил 160,9 млн белорусских рублей. Сумма складывается из отчислений России (65%) и Беларуси (35%). Стало известно, куда идут эти деньги.
О приоритетах двух стран сообщил Telegram-канал «Наши деньги». Выяснилось, что 70% бюджета уходит на армию, милицию, чиновников и провластные СМИ.
Если конкретно, то 48 млн рублей (30% суммы) перечисляется на правоохранительную деятельность и безопасность. На СМИ уходит 18% бюджета Союзного государства - в денежном выражении это 29,2 млн.
16% или 25,8 млн расходуется на «органы Союзного государства». Еще 9,4 млн или 6% тратится на военно-техническое сотрудничество.
Остальные статьи расходов выглядят очень скромно: образование - 2% (2,9 млн), искусство и культура - 1% (2,4 млн).
Источник обращает внимание на то, как менялись приоритеты с 2017 года. Раньше правоохранительная деятельность съедала только 7% бюджета, а военное сотрудничество - 0,5%.
Накануне президент России Владимир Путин не исключил создание единой валюты двух стран. По его словам, это вопрос будущего. Он заявил, что у стран много работы в вопросе сближения - в настоящее время интеграция России и Беларуси гораздо ниже, чем внутри Евросоюза.