«Кто кому должен»: Беларуси предложили ввести налог на воздух для Евросоюза. Но есть нюанс

Экономика

Расположенные в Беларуси леса по факту чистят загрязненный воздух, прилетающий из Евросоюза. В связи с этим ЕС должен выплачивать республике углеродный налог. В теории ситуация с воздухом именно такова, однако её необходимо научно обосновать. Об этом заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев в ходе выступления на Форуме регионов Беларуси и России.

Ученый напомнил, что и Беларусь, и Россия входят в Парижское соглашение по сокращению вредных выбросов в атмосферу и переходу к низкоуглеродной экономике. При этом различные страны ведут работу по созданию систем «мониторинга балансов парниковых газов».

Сергеев подчеркнул, что создание таких систем является непростой научной задачей.

Также он отметил, что создание таких систем «позволит сделать справедливые выводы о том, какие страны являются загрязнителями, а какие являются очистителями атмосферы планеты, и кто кому должен платить углеродный налог».

Глава РАН пояснил, что, если проанализировать розу ветров в Беларуси, то можно прийти к выводу, что белорусские леса очищают загрязненный европейский воздух. С его слов, «трудно сомневаться в том, что республика чистит своими лесами атмосферу парниковых газов, прилетающих в нее с промышленных зон большей части Центральной и Западной Европы».

Тем не менее, эта версия требует научного подтверждения.

«Но для принятия политэкономических выводов этот факт требуется точно доказать научными методами», - добавил он.

Сергеев также добавил, что создание систем мониторинга и в Беларуси, и в России было бы важной задачей для обеих стран. Работу над это задачей сейчас начинают вести ученые, передаёт «Белта».