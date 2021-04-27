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Крупный российский отраслевой игрок предсказал скорое «отмирание» спроса на важнейшей экспортный продукт России

Антон Мельников
27 апреля, 2021 18:13
1 мин
Антон Мельников
27 апреля, 2021 18:13
1 мин
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press
ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Вице-президент российской нефтяной компании «Лукойл» Леонид Федун заявил, что после 2030 года около половины нефтяных запасов могут оказаться невостребованными. Нефтегазовая отрасль в европейских странах может даже «отмереть».

Федун пояснил, что падение интереса к нефти в будущем обусловлено введением в Европе углеродного налога и стратегия перехода к углеродно-нейтральной экономике. По его словам, это приведет к тому, что нефтяные компании будут сильнее конкурировать за эффективные ресурсы. Из-за этого спрос на нефть будет снижаться, что сделает невостребованной от 20 до 50 процентов нефти во всем мире, передаёт Lenta.ru.

Отметим, для России нефть является важнейшей статьей экспорта. В 2019 году добыча нефти в Российской Федерации составила 560,2 млн тонн. В 2020 году выручка от экспорта российской сырой нефти за рубеж принесла 72,3 млрд долларов.

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ТЕГИ
Нефть
Экспорт
Лукойл
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