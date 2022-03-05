Крупнейшая платежная система прекращает свою деятельность на территории РФ
Еще одна платежная компания отказалась предоставлять свои услуги Россиянам в связи с внезапным началом спецоперации на Украине.
Директор крупнейшей дебетовой системы электронных платежей Pay Pal Дэн Шульман решил не продолжать сотрудничество с российскими пользователями и приостановил работу приложения.
По его словам, компания поддерживает международное сообщество в осуждении России в отношении соседней страны.
Сообщается, что Шульман подчеркнул, что в течении ближайшего времени, Pay Pal позволит вывести средства со своих счетов.
Сделать это необходимо для того, чтобы гарантировать факт распределения денег на счетах пользователей, предусмотренный правилами компании и международными законами.
Однако уже начиная со второго марта регистрация новых пользователей из РФ в системе технически невозможна, - передает издательский дом «Ъ»