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Экономика
Крупнейшая азиатская страна обозначила батарейки своим главным приоритетом
9 июля, 2021 13:40
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Jaewon Lee/Keystone Press Agency/Globallookpress
Власти Южной Кореи, устами своего лидера Мун Чжэ Ина, провозгласили производство аккумуляторов одним из приоритетов для экономики страны.
Как заявил глава государства на презентации «K-battery» прошедшей на заводе аккумуляторов от LG, данная сфера становится «индустрией будущего».
По данным REGNUM, Сеул намерен вывести страну в мировые лидеры по производству батарей в течение десяти лет.
Южная Корея планирует, наряду с полупроводниками и препаратами для вакцинации, активно стимулировать инвестиции в эту отрасль.
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