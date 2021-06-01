Конвейеры «АвтоВАЗа» встанут: глобальная нехватка компонентов прямо затронула российского автогиганта
«АвтоВАЗ» столкнулся с глобальной нехваткой автокомпонентов, в связи с чем вынужден на два дня остановить производство. Ситуация возникла из-за нехватки комплектующих Bosch.
Об этом «Коммерсанту» сообщили источники, знакомые с ситуацией. Пока российская компания прекратит производство моделей Lada Xray, Largus и бестселлера Granta. Остановка конвейеров пока продлится два дня - 2 и 3 июня.
Проблемы Bosch связаны с коронавирусными ограничениями в Малайзии, где у компании расположено производство комплектующих для машин. В «Роберт Бош» ситуацию не комментируют.
«АвтоВАЗ» успокаивает покупателей: ситуация не повлияет на доступность машин в дилерских центрах.
Известно, что Bosch также работает с Renault и Nissan в России. Эти компании не видят рисков приостановки.
Ранее сообщалось, что Lada возглавила список самых популярных автомобилей у россиян.