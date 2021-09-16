Конец 25-летнему контракту с «Газпромом»: в Польшу «потечет» норвежский газ вместо российского
По истечении 25-летнего контракта с «Газпромом» Польша не будет продлевать договор на поставки российского газа. Срок действия документа истекает в конце 2022 года.
Об отказе от российского газа сообщил полномочный представитель правительства Польши Петр Наимский. По его словам, в страну потечет норвежский газ по газопроводу Baltic Pipe.
Проект будет введен в эксплуатацию к 1 октября 2022 года. Газопровод позволит импортировать необходимый для польской экономики и потребителей газ из других источников, но не «Газпрома».
Власти таким образом рассчитывают не попасть в зависимость от России в газовых поставках. Об этом пишет РБК.
Напомним, соглашение между Польшей и Россией о поставках газа было заключено в 1996 году. Согласно условиям договора, ежегодно российская сторона должна поставлять Польше 9,8 млрд куб. м газа.