Количество самозанятых москвичей приближается к отметке в миллион человек
Число москвичей, имеющих налоговый статус самозанятых, превысило 750 тысяч человек — это свидетельствует о том, что каждый четвёртый самозанятый россиянин имеет регистрацию в Москве. При этом общая доля москвичей с таким статусом составляет уже 10% от всего трудоспособного населения столицы.
Самозанятые граждане — это самый динамично развивающийся сектор экономики Москвы: каждый месяц в городе становится на 30–35 тысяч самозанятых москвичей больше, и если плановый показатель для Москвы на этот год составлял порядка 406 тысяч самозанятых, то фактически эта планка уже значительно превышена. Нельзя также не отметить, что самозанятые москвичи ежемесячно перечисляют в бюджет столицы порядка 370 миллионов рублей.
«Самозанятые в январе-августе 2021 года перечислили в бюджет 2,78 млрд рублей налога на профессиональный доход, что в 3,8 раза превышает поступления за аналогичный период предыдущего года», — дополнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Кроме того, у москвичей с налоговым статусом самозанятых стабильно растут доходы: за период с января 2019 года по август 2021 года суммарная прибыль всех самозанятых москвичей составила 322 миллиарда рублей, то есть 40% от совокупной прибыли всех самозанятых в России.
«Средний размер чека к началу осени достиг 2332 рублей, увеличившись на 20% по сравнению с началом года и на 40% по отношению к показателям сентября 2020-го», — добавил глава Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.
Ведущие сферы деятельности московских самозанятых — это работа репетиторами и маркетологами, сдача жилья в наём, строительство, ремонтные работы, рекламная деятельность и т.д.