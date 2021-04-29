Китай «объявил войну» расточительству в еде

Экономика

Раньше одним из главных вызовов для правительства в КНР был вопрос, как накормить огромное население страны. Эту проблему решить удалось, теперь в Китае объявили войну расточительному использованию продуктов.

С сегодняшнего дня в Китае вступил в силу закон о борьбе с расточительным использованием продуктов питания.

По словам председателя КНР Си Цзиньпиня, «явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает». Он распорядился пропагандировать среди жителей страны умеренность в еде. С этой целью в соцсетях запустили акцию «Чистая тарелка».

Около 35 млн тонн продовольствия в Китае ежегодно становятся отходами не попав к потребителям. Четыре крупнейших китайских города в год выбрасывают такой объем продуктов, которым можно было бы год кормить 30-50 млн человек, пишет «РИА Новости».

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