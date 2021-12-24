Каждый девятый гражданин России проживает в богатом регионе
Экономист МГУ рассказала, как Москва паразитирует за счет средних и отсталых российских территорий.
«Супервертикальной» страной с доминированием крупного бизнеса в столице назвала Россию директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессор Московского университета Наталия Зубаревич.
Напомнив, что Москва имеет абсолютное превосходство в банковских вкладах, инвестициях, доходах населения, а ее валовой региональный продукт составляет 1/5 суммарного ВРП страны, эксперт указала на главную, по ее мнению, экономическую проблему РФ: две трети россиян живут в условиях стагнации, там, «где нет конкуренции и надо расчищать правила игры, чтобы хоть что-то получилось».
В числе богатых регионов помимо Москвы, Наталья Зубаревич назвала Санкт-Петербург, Тюменскую область и Сахалин, говорится в сообщении Росбалт*.
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