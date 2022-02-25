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Экономика
Карты российских банков заблокируют в сервисах оплаты ApplePay и GooglePay
25 февраля, 2022 14:05
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Карты ряда российских банков перестанут работать с сервисами бесконтактной и мобильной оплаты ApplePay и GooglePay. Об этом заявил Центральный банк РФ.
Согласно заявлению регулятора, сервисы перестанут работать с картами из-за введенных санкций. Ранее об ограничениях в ответ на вторжение РФ в Украину объявили западные страны.
По данным ЦБ, ограничение на работу коснется карт, выпущенных банками ВТБ, Промсвязьбанком, Совкомбанком, Новикомбанком, и банком «Открытие», передаёт «ТАСС».
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