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Экономика
Как это сделано в Тыве. Депутат предлагает компенсировать расходы граждан на ЖКХ
4 июля, 2021 19:59
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State Duma Russia/Global Look Press
Российский депутат Дмитрий Ионин считает, что расходы граждан страны на жилищно-коммунальные услуги нужно компенсировать из бюджета правительства.
Парламентарий предлагает ввести либо прямые выплаты от государства на компенсацию оплаты за ЖКХ. Либо снизить регионам тарифы, как это сделано в Тыве.
«Если за счет федерального бюджета просто снизить тарифы, потом энергетики придут доказывать правительству свои выпадающие доходы», — пояснил парламентарий. И это, уверен Ионин, гораздо проще, нежели энергетикам вести диалог с населением.
Ранее сообщалось, что правительство Тывы снизило стоимость на электроэнергию до 36 копеек для различных категорий граждан, пишет URA.RU.
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Почему при том, что государство получает высокие доходы от экспорта нефти и газа, тарифы на жилищно-коммунальные расходы постоянно растут?
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