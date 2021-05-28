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Экономика
IT-гигант из США снова обрушился с критикой на выходцев из России
28 мая, 2021 12:57
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Toby Scott/Keystone Press Agency
Компания Microsoft выступила с обвинениями в адрес хакеров из России. В корпорации убеждены, что злоумышленники стремились получить доступ к 3 тысячам учетных записей электронной почты.
«На этой неделе мы наблюдали кибератаки злоумышленников Nobelium, нацеленные на государственные агентства, а также на научно-исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации», — приводит слова главы службы безопасности корпорации Тома Берта telegram-канал «Подъем».
По данным Берта, хакеры стремились получить данные с адресов электронной почты в 150 и более странах.
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