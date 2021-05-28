IT-гигант из США снова обрушился с критикой на выходцев из России

Экономика

Компания Microsoft выступила с обвинениями в адрес хакеров из России. В корпорации убеждены, что злоумышленники стремились получить доступ к 3 тысячам учетных записей электронной почты.

«На этой неделе мы наблюдали кибератаки злоумышленников Nobelium, нацеленные на государственные агентства, а также на научно-исследовательские, консалтинговые и некоммерческие организации», — приводит слова главы службы безопасности корпорации Тома Берта telegram-канал «Подъем».

По данным Берта, хакеры стремились получить данные с адресов электронной почты в 150 и более странах.