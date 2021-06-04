Новости – Экономика
Экономика
IT-гигант из США напоролся на европейские регуляторы
4 июня, 2021 15:40
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Omar Marques/Keystone Press Agency/Globallookpress
В Еврокомиссии приняли решение о начале расследования в отношении технологической корпорации Facebook. Причиной может быть бессовестная рекламная политика.
Еврочиновники оценят использование рекламных данных, собранных компанией, в борьбе за приоритетные для Facebook рынки.
Как сообщает «Росбалт», ранее в ЕС уже расследовали деятельность Google, Microsoft, Amazon и Apple. Теперь в поле внимания регуляторов попала платформа от корпорации Марка Цукерберга Marketplace.
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