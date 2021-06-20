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Экономика
Ипотека «загоняет» в бедность. Счетная палата предупреждает о новом кризисе в России
20 июня, 2021 15:03
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В России меры господдержки строительства в период пандемии коронавируса помогли сохранить темпы ввода жилья, но привели к росту цен на 12% за год.
По данным Счетной палаты, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) из-за нескольких ипотечных программ цены на жилье выросли на 18%, а объемы строительства за прошлый год составили только 8,3%, сообщает ТАСС.
При этом меры господдержки помогли предотвратить массовое банкротство застройщиков и сохранили темпы ввода жилья на уровне 2019 года.
По итогам 2020 года объем выдачи ипотечных кредитов в стране установил рекорд за всю историю рынка ипотеки. В прошлом году было выдано 1,7 млн кредитов на 4,3 трлн рублей, пишет «Финансовая газета».
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