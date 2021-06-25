В Бурятии начали принимать биткоины за медицинские услуги
Медицинская компания «АРМЕД-03» заявила о начале приема биткоинов в качестве оплаты за свои услуги, включая аренду ламп для фототерапии и консультации.
Новая система оплаты была одобрена на День медицинского работника, 20 июня, когда один из посетителей клиники предложил биткоин в качестве благодарности:
«По всей видимости, сработало «сарафанное радио», и за несколько дней с таким же предложением пришли еще десять человек. Мы решили пойти навстречу и внедрить прием биткоина в качестве одного из способов оплаты», — рассказал главврач клиники Эрдыни Балданов.
Система заработает в самое ближайшее время, после чего «АРМЕД-03» станет первой клиникой Бурятии, принимающей биткоины.
Стоит также напомнить, что биткоин начал активно падать на фоне негативных новостей из Китая, подешевев за последний месяц на 11%.