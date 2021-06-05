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Экономика
Игорь Сечин: Мир может столкнуться с острым дефицитом нефти и газа
5 июня, 2021 12:05
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Kremlin Pool/Global Look Press
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что в ближайшее время мир может столкнуться с серьезным дефицитом нефти и газа из-за из-за недоинвестирования отрасли.
Эксперт уверен, что эта тенденция приведет как к истощению ресурсной базы, так и дефициту ресурсов.
«Прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас», - он на Петербургском международном экономическом форуме.
Кроме того, по словам Сечина, пандемия привела к регионализации рынков и укрепила монополярный мир. Благодаря этому реальный сектор экономики в некоторых странах восстановился. В качестве примера он привел Китай, пишет ТАСС.
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