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Гречка стала «не выездной» ради доступности

Артем Денисов
5 мая, 2021 03:27
1 мин
Артем Денисов
5 мая, 2021 03:27
1 мин
Pixabay.com
Pixabay.com

Кабмин России ввел временный запрет на вывоз гречихи, гречневой крупы и гречневого зерна.

Это сделано ради обеспечения продовольственной безопасности. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа текущего года.

Как отмечают эксперты, необходимости в запрете нет, так как в стране достаточные запасы гречки, а цены на нее начнут снижаться с поступлением нового урожая, пишет «Коммерсант».

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что дефицита гречки в России быть не может. По его словам, запасы крупы в стране созданы большие.

Ранее по теме:  Дефицита гречки в России не предвидится
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