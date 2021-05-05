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Экономика
Гречка стала «не выездной» ради доступности
5 мая, 2021 03:27
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Pixabay.com
Кабмин России ввел временный запрет на вывоз гречихи, гречневой крупы и гречневого зерна.
Это сделано ради обеспечения продовольственной безопасности. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа текущего года.
Как отмечают эксперты, необходимости в запрете нет, так как в стране достаточные запасы гречки, а цены на нее начнут снижаться с поступлением нового урожая, пишет «Коммерсант».
Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что дефицита гречки в России быть не может. По его словам, запасы крупы в стране созданы большие.
Ранее по теме: Дефицита гречки в России не предвидится
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