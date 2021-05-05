Гречка стала «не выездной» ради доступности

Экономика

Кабмин России ввел временный запрет на вывоз гречихи, гречневой крупы и гречневого зерна.

Это сделано ради обеспечения продовольственной безопасности. Запрет будет действовать с 5 июня по 31 августа текущего года.

Как отмечают эксперты, необходимости в запрете нет, так как в стране достаточные запасы гречки, а цены на нее начнут снижаться с поступлением нового урожая, пишет «Коммерсант».

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский сообщил, что дефицита гречки в России быть не может. По его словам, запасы крупы в стране созданы большие.