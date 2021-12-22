Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы проверит елочные базары
Сезон елочных базаров в Москве начал работать 20 декабря и завершится 31 декабря. Госинспекция по недвижимости будет осуществлять контроль за их размещением, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.
Сотрудники Госинспекция проверят соответствие нормам требования к нестационарным торговым объектам, а также проведут мониторинг территории города на предмет выявления незаконных торговых объектов.
«В этом году в Схему размещения включены 240 площадок. В ходе контрольно-инспекционных мероприятий специалисты Госинспекции по недвижимости проверят соответствие дислокации и площади елочного базара Схеме. Кроме того, существуют обязательные требования к обеспечению безопасной и комфортной городской среды: торговые объекты не должны мешать проходу пешеходов, затруднять движение транспорта, занимать тротуары и газоны», – рассказал Владислав Овчинский.
По нормам елочные базары могут быть установлены на расстоянии не менее 10 метров от остановок наземного транспорта и подземных пешеходных переходов и 50 метров или более от вестибюлей станций метрополитена.