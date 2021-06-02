Госдума приняла закон о «галочках» и «крестиках»
Госдума приняла закон, который запрещает кредиторам без ведома заемщика проставлять в заранее напечатанных документах «крестики» или «галочки», означающие согласие с условиями займа.
Документ вносит поправки в закон о потребительском кредите: в нем сказано, что заемщик должен выражать свое согласие с общими условиями кредитного договора или с получением дополнительных услуг только собственноручной подписью. Это позволит сделать систему заключения договоров более прозрачной и уменьшить число просроченных задолженностей населения.
Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, часто бывает, что при заключении кредитного договора банки сами типографическим способом заранее проставляют в договоре за заемщика отметки, которые означают его согласие с предложенными условиями. В результате человек оказывается вынужден оплачивать навязанные услуги, не зная, что мог от них отказаться, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».