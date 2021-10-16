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Экономика
Госдума и правительство России начнут бороться с бедностью граждан
16 октября, 2021 17:02
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Профильные комитеты Госдумы РФ совместно с правительством начнут работу по борьбе с бедностью граждан. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
В интервью Дмитрию Киселеву для программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Володин заявил, что уже в ближайшее время профильными комитетами должны быть выработаны предложения по борьбе с бедностью граждан.
По словам Володина, в развитие поручений президента России Владимира Путина нижняя палата парламента начинает обсуждать бюджет на 2022-2024 годы. Вопрос борьбы с бедностью будет решаться в рамках бюджетных полномочий, пишет «РИА Новости».
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