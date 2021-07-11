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Экономика
«Головная боль» российского экспорта может быть излечена уже в августе
11 июля, 2021 20:08
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Nord Steram 2/via Globallookpress.com
Измученный санкциями «Северный поток-2» может быть целиком завершен уже в августе. Об этом сообщил глава компании-оператора «трубы раздора» Маттиас Варниг.
По его словам, на данный момент степень готовности - 98 процентов. Кроме того, Варниг убежден, что частично будет сохранен и транзит газа через Украину.
Как передают «Известия», проект может начать полноценно функционировать уже в этом году.
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