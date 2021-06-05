Глава «Роснефти» Игорь Сечин призвал мир не прекращать добычу нефти
Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин призвал мировое сообщество не отказываться от нефти. В качестве альтернативы он привел более совершенную и экологичную технологию добычи «черного золота».
В качестве примера, Сечин привел проект «зеленых баррелей» «Восток Ойл», разрабатываемый компанией. Содержание серы в нем, по официальным данным не превышает 0,04%.
По словам главы «Роснефти», на российских скважинах реже используется гидроразрыв пласта, что и делает ее менее экологически вредной и соответствующей, в случае с «Восток Ойл», стандартам Евро-3. Также большая часть нефтяного газа успешно утилизируется. Мнение Сечина, высказанное на панели «Трансформация мировой энергетики» Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), приводит издание РБК.