Глава Минтруда лаконично ответил на вопрос о будущем майских праздников

Экономика

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков раскрыл планы касательно длинных майских праздников в последующие годы.

На вопрос журналистов о том, будут ли они длиться всю неделю на постоянной основе, глава ведомства ответил четким «нет». Об этом сообщают «Известия».

В этом году президент РФ Владимир Путин поручил сделать майские каникулы с 1 по 9 числа в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.