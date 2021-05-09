Новости – Экономика
Экономика
Глава Минтруда лаконично ответил на вопрос о будущем майских праздников
9 мая, 2021 12:02
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков раскрыл планы касательно длинных майских праздников в последующие годы.
На вопрос журналистов о том, будут ли они длиться всю неделю на постоянной основе, глава ведомства ответил четким «нет». Об этом сообщают «Известия».
В этом году президент РФ Владимир Путин поручил сделать майские каникулы с 1 по 9 числа в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.
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