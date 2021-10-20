Гендиректор «Росгеологии» опроверг заявления об истощении запасов нефти в России
Глава «Росгеологии» Сергей Горьков отреагировал на заявления об истощении запасов нефти в России и в мире. По его мнению, запасов хватит на столько, насколько будут развиты технологии.
Глава ведомства заявил, что крупных месторождений в последнее время не находят. При этом компании еще не добывали нефть на глубине свыше 500 метров. Существует надежда на Мировой океан, изученность которого составляет 10%.
«... Просто не понимаем до конца, какими мы обладаем богатствами», - сказал Горьков РБК.
Он вспомнил фильмы 1980-х годов, в которых озвучивалось мнение об истощении российских запасов к 2020-му. На практике мы увидели, что индустрия увеличила добычу.
В мае глава Минприроды Александр Козлов заявлял, что нефти хватит на 59 лет, а газа - на 103 года. Он назвал эти цифры «общим балансом по больнице».