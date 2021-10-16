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Экономика
Газовый кризис: на Украине признали свою ошибку
16 октября, 2021 19:11
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Victor Lisitsyn/Global Look Press
Киев совершил большую ошибку, которая неминуемо привела к газовому кризису. Об этом заявил экс-глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев в интервью Obozrevatel.
По его словам, украинские власти совершили серьезную ошибку, не закупая газ весной, когда цены на топливо были низкими. Он отметил, что полгода назад у «Нафтогаза» были деньги для приобретения «шести или более миллиардов кубометров в подземке». Это, по мнению Коболева, позволило бы стабилизировать цену.
При этом Коболев не забыл обвинить Россию в якобы умышленном создании газового кризиса на европейском топливном рынке и в росте цен на газ, пишет «РИА Новости».
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