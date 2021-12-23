Финансовый аналитик назвал словосочетание, напрямую ослабляющее курс рубля
Прогнозируемые на начало 2022 года 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро – следствие геополитики и действий регуляторов.
Глава отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган предупреждает о сильном влиянии геополитических событий и позиции регуляторов на курс российской валюты. По мнению эксперта, сегодня любая новость, публикуемая на страницах американских СМИ с пометкой «Россия» и «война», автоматически опускает курс рубля на несколько пунктов.
Это же словосочетание в любых своих интерпретациях подрывает устойчивость российского фондового рынка.
В свою очередь финансовые регуляторы сейчас также действуют на ослабление рубля. Любая информация о сокращении стимулирующих программ со стороны Европейского или американского Центробанка неминуемо приводит к оттоку финансов с развивающихся рынков, в том числе с рынка России, - заявил эксперт агентству ПРАЙМ.
По мнению аналитика, в ближайшие несколько месяцев доллар будет стоить 75 руб., евро – 85-86 руб,- сообщает агентство.