Новости – Экономика
Экономика
«Это очень мало». В правительстве рассказали о многомиллиардных долгах России
5 июня, 2021 18:56
1 мин
1 мин
Maksim Konstantinov/Global Look Press
Внешний государственный долг России составляет около 5% ВВП, или 80 миллиардов долларов, сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
«Государственный внешний долг составляет сейчас меньше $80 млрд, это примерно 5% ВВП, это очень мало. Нам обычно говорят: заимствуйте больше. Не будем. А вот корпоративный долг сейчас около $380 млрд», - сказал он.
Ранее политик заявлял, что российская экономика восстанавливается с опережением прогнозов на несколько месяцев. Он считает, что это происходит из-за того, что правительство страны вложило в поддержку отечественной экономики во время пандемии около четырех триллионов рублей, пишет ТАСС.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку