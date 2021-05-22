Энергетикам пришлось отчитаться за предложение ограничить вывоз бензина из РФ

Экономика

В Минэнерго заверили общественность в том, что ограничение экспорта бензина, о возможности которого активно заговорили в последнее время, является лишь крайней мерой в арсенале ведомства.

Замминистра Павел Сорокин заявил о еженедельном мониторинге ситуации. На данном этапе уровень производства топлива полностью соответствует спросу.

Однако, как передает РБК, в летний период потребность может сильно возрасти.

«В связи с этим фактором Минэнерго России уже дало соответствующие рекомендации нефтекомпаниям по увеличению биржевых поставок бензинов в течение мая-начала июня этого года», — заявил чиновник.