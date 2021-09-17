Эльвира Набиуллина описала первый пункт финансовой интеграции России и Беларуси
Первый пункт финансовой интеграции России и Беларуси предполагает введение общих лицензий на банковскую деятельность. Об этом рассказала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, комментируя одно из положений в соглашении о союзе двух стран.
Единая лицензия даст банкам возможность допуска на рынки двух стран. Кроме этого, предполагается создание общей системы страхования вкладов.
В этой сфере регулирования у Минска и Москвы разные принципы. Речи о том, что вклады клиентов белорусских банков будут страховаться за счет российской системы, не идет.
Об этом пишет РБК. Набиуллина заверила, что изменений в денежно-кредитной политике после заключения соглашения об интеграции не предвидится.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, в какие сроки у России и Беларуси могут появиться единая валюта и общий парламент.