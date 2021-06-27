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Экономика
Эксперты: Россияне стали терять интерес к биткоину
27 июня, 2021 14:31
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Pixabay
Россияне перестали интересоваться биткоинами. Это произошло сразу после корректировки рынка, когда криптовалюта опустилась с третьего на шестое место в топ-10 самых популярных токенов.
Эксперты предполагают, что игроки перевели свои вложения в менее дорогие альтернативы. Другая часть инвесторов пытается компенсировать убытки за счет вложений в более рискованные активы, считает брокер J2TX Артем Моисеев.
В этом году Россия возглавила список стран по числу пользователей, которые проявляют интерес к криптовалютным платформам. При этом темпы увеличения клиентов составили 37,1%. По итогам прошлого года россияне заняли пятую строчку в рейтинге по объему полученной прибыли от операций в биткоинах, пишут «Народные новости».
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