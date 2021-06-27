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Экономика
Эксперты: Россияне стали больше экономить на товарах для дома
27 июня, 2021 08:55
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В России средний платеж на товары для дома за год упал на треть, говорится в исследовании одного из крупнейших банков страны.
«Средний чек с марта по май 2021 года относительно марта-мая 2020 года в этой категории снизился на 36% и составил 1493 рубля», - выяснили специалисты.
Одной из причин эксперты называют возвращение работников в офисы и снижение спроса на обустройство жилья.
Кроме того, жители страны ждут инфляцию на уровне 0,6 процентного пункта, хотя по прогнозу экспертов она в ближайшее время должна вернуться к уровню 4%, пишут РИА «Новости».
Вопрос по теме:
В последние полгода, вы (ваша семья) стали экономить на товарах для дома больше, чем раньше, меньше или в этом плане ничего не изменилось?
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