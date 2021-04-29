Экономисты рассчитали стоимость бензина в случае отмены демпфера

Экономика

Отказ от использования демпфера, который введен в России для ограничения роста розничных цен на бензин, грозит привести к дестабилизации топливного рынка.

Как сообщил главный экономист VYGON Consulting Сергей Ежов, отмена данного механизма резко повысит волатильность на топливном рынке, что может привести как к росту литра бензина на 5 рублей, так и падению стоимости топлива.

Как отметили в Минэнерго, если бы розничные цены в стране формировались на рыночных условиях и зависели от мировых цен, то цена на бензин могла бы быть на 5–6 рублей за литр выше текущей, сообщает РБК.

В марте с инициативой отменить демпфер выступал Независимый топливный союз.

Напомним, в России объем трат российских автомобилистов на топливо снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек на АЗС за это время стал составлять 1 228 рублей.