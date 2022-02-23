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Экономика
Доллар пробил державшуюся почти два года планку
23 февраля, 2022 18:35
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Курс доллара на бирже в ходе торгов 23 февраля поднялся выше отметки в 81 рубль. Падение российской национальной валюты последовало за сообщениями о новых санкциях в отношении РФ в ответ на признание самопровозглашенных ЛДНР. В частности, о вводе санкций против суверенного долга РФ заявили Соединенные Штаты.
Отметим, в последний раз курс доллара на бирже доходил до отметки в 81 рубль в марте 2020 года.
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