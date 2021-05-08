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Добрались: что и когда сделает вице-премьер РФ с участками россиян

Кирилл Савушкин
8 мая, 2021 13:18
1 мин
Кирилл Савушкин
8 мая, 2021 13:18
1 мин
Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com
Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

Заместитель главы Правительства РФ Александр Новак раскрыл планы касательно обеспечения всех российских населенных пунктов одним из важнейших благ цивилизации.

Газификацию участков россиян, по его словам, планируется завершить к 2023 году. Площадь участка не будет влиять на подводку к нему газа.

В планы властей входит создание единого оператора газификации и строительство сетей по общему стандарту, передает РБК.

Усилия по бесплатному доведению газа до частных домов россиян начали активно предприниматься после того, как президент России Владимир Путин затронул данную тему в ходе своего послания Федеральному Собранию.

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ТЕГИ
Газификация
Александр Новак
Частные дома
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