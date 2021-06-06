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Экономика
Александр Новак назвал срок завершения строительства «Северного потока-2»
6 июня, 2021 15:17
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Строительство газопровода «Северный поток – 2» будет завершено в этом году, сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию», - сказал он.
При этом глава австрийской компании OMV Райнер Зеле заявил, что осталось уложить порядка 50 км второй ветки «Северного потока – 2».
В отношении Киева он предложил сделать «Газпрому» предложение по транзиту, а не пытаться навредить проекту, пишет «Лента.ру».
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