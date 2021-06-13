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Экономика
«Длинные выходные»: месячная выручка столичного бизнеса упадет примерно на 20%
13 июня, 2021 11:57
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Pixabay
Московский бизнес из-за введения дополнительных выходных дней потеряет примерно 20% прибыли, считает уполномоченная по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева.
По словам Минеевой, наиболее сильно пострадают отрасли общепита, так как у персонала нет балласта и на удаленку придется отправлять персонал, который занимается операционной деятельностью.
При этом эксперт уверена, что московский бизнес с пониманием относится к вводимым мерам. Однако в условиях вводимых ограничений и различных рисков необходимо продлевать все меры поддержки бизнеса - как федеральные, так и московские, пишет «Финансовая газета».
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