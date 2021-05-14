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Девять из десяти россиян зарабатывают меньше сотрудника McDonald’s в США

Кирилл Савушкин
14 мая, 2021 14:14
1 мин
Кирилл Савушкин
14 мая, 2021 14:14
1 мин
Jan Woitas/ZB/Globallookpress
Jan Woitas/ZB/Globallookpress

Сотрудники McDonald’s в США ликуют: компания повысит почасовую зарплату для начинающих до 17 долларов в час. В пересчете на российский курс они будут зарабатывать порядка 130 тысяч рублей в месяц при полной загрузке.

Подобный уровень дохода недоступен для 97,3% граждан РФ. Как передает «Лента.ру», порядка четверти жителей нашей страны, а это около 36 млн человек, относится, по международным стандартам, к категории малообеспеченных.

Доход данной категории граждан составляет менее 60% от медианного дохода, который, в среднем по стране, равен 27 тысячам рублей.

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