Дешевле чем у России: Европейская страна нашла у кого брать газ вместо «Газпрома»
Начиная с лета сжиженный природный газ (СПГ) в Болгарию будет поставляться из Соединённых Штатов. При этом цены на энергоноситель будут даже ниже, чем при закупках у российского «Газпрома». Об этом заявило болгарское правительство, сообщение распространила пресс-служба.
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился перевести расчёты за поставки российского газа европейским странам на рубли. Болгария, как и многие другие потребители, на новые условия контрактов не согласились и платить в рублях отказались. В ответ на это «Газпром» остановил поставки топлива болгарской «Булгаргаз».
Теперь, согласно сообщению Софии, страна будет получать СПГ из США. Власти договорились о «реальных поставках» и начаться они должны уже в июне.
Сделка о поставках СПГ была достигнута по итогам встречи главы болгарского правительства Кирилла Петкова с американским вице-президентом Камалой Харрис.
Конкретная цена по которой Болгария будет закупать газ у США не сообщается.